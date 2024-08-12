Пьяная автоледи устроила ДТП в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Утром в минувшую субботу, 10 августа, у дома № 2 на улице Зеленстроевской произошло ДТП с участием Lada XRAY и Ford Mondeo. Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на Госавтоинспекцию Нижнего Тагила, 49-летняя женщина за рулём Lada XRAY, следуя со стороны улицы Садоводов в сторону улицы Алтайской, врезалась в автомобиль Ford Mondeo, движущийся во встречном направлении, под управлением 42-летнего мужчины. В результате ДТП автоледи была доставлена с места происшествия в больницу для оказания медицинской помощи.

По информации подписчика сообщества «Инцидент Нижний Тагил», женщина на Lada XRAY была в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она привлекалась к ответственности за нарушение ПДД 18 раз, имеет стаж вождения 13 лет. Водитель автомобиля Ford Mondeo имеет стаж вождения 18 лет, привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 36 раз.