Путина попросили проверить мороженое «Радуга» на наличие ЛГБТ-пропаганды

В ходе видеоконференции с участниками рабочей группы по подготовке голосования по поправкам в Конституцию председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова пожаловалась президенту Владимиру Путину на ЛГБТ-пропаганду в рекламе мороженого «Радуга».

Лахова попросила главу государства, чтобы он дал поручение Роскомнадзору о соответствующей проверке.

«Радужные красивые вот эти цвета. Вроде это и незаметно. С красивыми словами. Рекламируют мороженое, которое тоже называют "радугой"... то косвенно заставляет привыкать наших детей к этому цвету, к этому флагу», — заявила она.

На это заявление Путин ответил, что если подобные картинки в рекламе или на этикетках всё же пропагандируют ЛГБТ, то нужно этот вопрос проконтролировать, «но только не агрессивно».