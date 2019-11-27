Путина попросили не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Правозащитники и деятели культуры просят президента России Владимира Путина не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами, пишет «Интерфакс».

На сайте движения «За права человека» размещено соответствующее обращение, авторы которого настаивают, что «обязанность регистрировать юридическое лицо абсурдна». Обращение подписано музыкантом Андреем Макаревичем, литераторами Дмитрием Быковым, Людмилой Улицкой, Виктором Шендеровичем, мультипликатором Гарри Бардиным, актрисой Лией Ахеджаковой, режиссёрами Андреем Смирновым и Владимиром Мирзоевым, поэтом Алексеем Паперным, издателем Ириной Прохоровой, политиками Львом Шлосбергом, Леонидом Гозманом, правозащитниками Львом Пономарёвым, Валерием Борщёвым, Светланой Ганнушкиной, Борисом Альтшулером, социологом Львом Гудковым. Всего обращение подписали 60 человек.

«Первая же статья Гражданского кодекса говорит о недопустимости вмешательства в частные дела, о добровольности приобретения и осуществления гражданских прав», — отмечается в заявлении.

В обращении отмечается, что конкретный гражданин не может заранее предсказать последствия и основания применения нового закона к нему, что посягает на базовые конституционные права, а оспорить его применение в суде будет почти невозможно, пишут правозащитники и деятели культуры. Также авторы считают, что «клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного и не исполнял волю иностранных заказчиков».

Ранее закон, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании, был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Согласно положениям закона, «физлицо или российское юрлицо, распространяющие сообщения, которые созданы и распространены СМИ-иноагентом, или участвующие в создании указанных материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента».