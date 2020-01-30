Путин заявил, что может не подписать закон о поправках в Конституцию, если его не поддержат граждане

Президент России Владимир Путин заявил, что может не подписать закон о поправках в Конституцию РФ, если его не поддержат граждане во время общероссийского голосования. Он добавил, что примет окончательное решение, подписывать ли закон, «только после того, как люди скажут своё слово».

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», — цитирует слова президента РИА Новости.

Также глава государства напомнил, что для принятия изменений в Конституцию необходимо принять законопроект в парламенте и подкрепить это одобрениями региональных властей.