Президент России Владимир Путин заморозил накопительную часть пенсии до конца 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что заморозка позволит в 2024 году увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда РФ на 772,9 млрд рублей, которые будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий. Также объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования не уменьшится. Суммы страховых взносов будут отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц и учтены при определении индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Добавим, что с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Эта мера вводилась как временная.