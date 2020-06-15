Путин: За время пандемии коронавируса уровень безработицы в России вырос на 1,5%

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы, что в России рост безработицы выглядит не так драматично, как в других странах, и составляет всего 1,5%.

«Безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула на 11–16%», — цитирует главу государства ТАСС.

Президент отметил, что до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял порядка 4,5%.

«Поэтому она [безработица] всё-таки растёт у нас, нужно обратить внимание», — указал Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова о том, что российский бизнес не сокращает персонал, стараясь его сохранить.

В ходе совещания президент также похвалил то, как на практике работает мера поддержки для предпринимателей в виде кредитов под 2% для выплаты зарплат.