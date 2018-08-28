Путин выступит с телеобращением о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу планов правительства повысить пенсионный возраст, сообщил «Интерфаксу» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

До этого Путин на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске пообещал «прямо завтра» «детально сформулировать» своё отношение к реформе и «выступить с соответствующим заявлением». Он назвал правильным использование правительством «жёстких экономических, финансовых, демографических расчётов» при подготовке реформы, в то же время пообещав принятие «справедливых» решений со «взвешенным и осторожным» подходом.

Ранее Владимир Путин, обещавший не допустить повышения пенсионного возраста, заявил, что ему «не нравится» ни один из вариантов реформы, но отметил, что таких людей мало и в предложившем перемены правительстве.

Напомним, в июне правительство России объявило о планах постепенно поднять возраст выхода на пенсию. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении силами депутатов от «Единой России». Согласно соцопросам, большинство россиян выступают против реформы.