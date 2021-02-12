Путин выделил по 75 тысяч рублей жителям осаждённого Севастополя

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении около 83,2 млн рублей на выплаты лицам, которые награждены знаком «Житель осажденного Севастополя», документ размещён на официальном портале правовой информации. Выплата составит около 75 тысяч рублей на человека и будет единовременной.

Ранее, в декабре 2020 года, Путин подписал закон о присвоении жителям осаждённого Севастополя статуса ветеранов войны, им начали выдавать соответствующие удостоверения. Всего этим статусом наделены более 1 тысячи человек.

В январе глава севастопольского исполкома ОНФ Лариса Мельник обратила внимание, что люди с таким статусом не получили выплаты 75 тысяч рублей, которые в 2020 году выделялись другим ветеранам.