Политика

Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

22.09.2020 22:55
Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о формировании правительства, со ссылкой на председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова пишет ТАСС. 

«В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров», сказал Крашенинников.

Согласно проекту, президент будет осуществлять общее руководство правительством. Если документ примут, президент сможет освободить от должности любого из членов кабмина, включая премьер-министра, без роспуска правительства. Законопроект также предполагает, что глава кабмина будет нести персональную ответственность перед главой государства за осуществление возложенных на правительство полномочий.

В документе уточняется, что президент должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. У Госдумы будет неделя на рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров.

Фото: 
РИА Новости
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