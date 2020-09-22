Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о формировании правительства, со ссылкой на председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова пишет ТАСС.

«В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров», — сказал Крашенинников.

Согласно проекту, президент будет осуществлять общее руководство правительством. Если документ примут, президент сможет освободить от должности любого из членов кабмина, включая премьер-министра, без роспуска правительства. Законопроект также предполагает, что глава кабмина будет нести персональную ответственность перед главой государства за осуществление возложенных на правительство полномочий.

В документе уточняется, что президент должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. У Госдумы будет неделя на рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров.