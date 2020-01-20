Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции РФ. Как пишет «Интерфакс», завтра, 21 января, он будет рассмотрен комитетом по госстроительству и законодательству, а Госдума обсудит документ в четверг, 23 января.

В пояснительной записке к проекту закона в числе прочего говорится, что Госдума получит полномочия утверждать кандидатуры премьер-министра и его заместителей.

«В целях повышения эффективности взаимодействия между представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной Думы и парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов правительства РФ предлагается внести в положения Конституции, устанавливающие порядок назначения председателя правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности назначаются президентом Российской Федерации после их утверждения Государственной Думой», — цитирует ТАСС текст документа.

Как пишет РБК, изменения понадобится внести не менее чем в 14 статей Конституции. В частности, речь идёт о статьях 75, 78, 81, 97, 114, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132.

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, предложив внести ряд изменений в Конституцию — в частности, часть полномочий президента отдадут парламенту, предлагается также закрепить в Конституции статус и роль Госсовета. В состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ вошли 75 политиков, законодателей, учёных и общественных деятелей.