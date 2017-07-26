Путин ужесточил наказание за производство нелегального алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовное наказание за выпуск спиртного без лицензии и подделку акцизных марок в крупном размере, передаёт «Интерфакс».

Производителей нелегального алкоголя на сумму более 100 тысяч рублей оштрафуют на сумму от 2 млн до 3 млн рублей или лишат свободы на срок до трёх лет. Сумма штрафа увеличится до 3-4 млн рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет, если нелегальной алкогольной продукции будет выпущено на сумму свыше 1 млн рублей.

За изготовление и сбыт поддельных акцизных марок предусматривается наказание в виде штрафа на 300-500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до восьми лет с одновременным штрафом на сумму до 1 млн рублей.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА АМИ