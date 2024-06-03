Путин уволил статусного чиновника — уроженца Нижнего Тагила

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении уроженца Нижнего Тагила Андрея Логинова от должности статс-секретаря — замглавы Минюста России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Логинов занимал эту должность с июля 2020 года. С 2012 по 2020 год был заместителем руководителя Аппарата правительства РФ, а с 2000 по 2012 год — полномочным представителем правительства в Государственной думе. С 1997 по 2000 год занимал должность начальника Управления президента РФ по вопросам внутренней политики.

Андрей Логинов родился в Нижнем Тагиле в 1957 году. Окончил МГУ им. Ломоносова и Российскую академию государственной службы при президенте РФ.