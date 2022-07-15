Путин уволил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина 

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса». Новым гендиректором госкорпорации станет бывший вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов, которого сегодня также сняли с занимаемой должности. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Кремля и уже вступили в силу.

По данным некоторых СМИ, в ближайшее время Рогозин будет назначен на новую высокопоставленную должность, связанную с вопросами развития ЛНР и ДНР. 58-летний чиновник возглавлял «Роскосмос» с 24 мая 2018 года, а до этого был вице-премьером.