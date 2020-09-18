Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию из-за эпидемии коронавируса

В США шуточную Шнобелевскую премию, которую вручают за сомнительные и антинаучные достижения, присудили президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Беларуси Александру Лукашенко и лидерам ещё пяти стран, сообщает «Дождь».

Они получили награду в области медицинского образования за политику во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Беларуси, США, Турции, России и Туркмении за использование пандемии COVID-19 для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем учёные и врачи», — заявил учредитель премии Марк Абрахамс.

Во время пандемии Россию обвиняли в занижении официальной статистики заболеваемости и смертности от коронавируса, а президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что в республике никто не умер и не умрёт от коронавируса. Власти Великобритании сначала решили не вводить карантин, чтобы у людей выработался коллективный иммунитет, однако потом отказались от этой идеи. В Туркмении запретили слово «коронавирус».

В этом году «победителям» полагалась награда в виде склеенного из бумаги куба и копии зимбабвийской банкноты в 10 триллионов местных долларов.

Ранее Александр Лукашенко уже получал Шнобелевскую премию вместе с минской милицией в 2013 году — тогда ему присудили награду за запрет публичных аплодисментов в Беларуси после нескольких акций протеста, на которых люди молча аплодировали. Организаторы отдельно отметили случай, когда за нарушение этого запрета к штрафу приговорили мужчину с протезом руки.

В 1991 году Шнобелевскую премии учредил журнал «Анналы невероятных исследований», редактором которого является Абрахамс. Премия вручается в десяти номинациях, часть из которых совпадает с нобелевскими, а другие меняются ежегодно в зависимости от событий в мире.