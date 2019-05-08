Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом, назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России, пишет ТАСС. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина на селекторном совещании озвучил министр обороны Сергей Шойгу.

«Начну с того, что указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года за номером 203 назначены: главнокомандующим Военно-морским флотом адмирал Евменов Николай Анатольевич. Командующим Северным флотом — вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич. Командующим Черноморским флотом — вице-адмирал Осипов Игорь Владимирович», — сказал Шойгу.

Он отметил, что бывший до этого главкомом адмирал Владимир Королёв завершил военную службу, которой отдал 46 лет, и «за эти годы он много сделал для укрепления обороноспособности страны».