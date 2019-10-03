Путин: Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении

Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что в настоящее время Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении.

«Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, всё равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнёрам создать систему СПРН — систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьёзная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», — цитирует ТАСС заявление главы государства.