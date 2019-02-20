Путин: Россия нацелит ракеты на центры принятия решений в случае размещения ракет США в Европе

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в случае размещения в Европе ракет, нарушающего пункты договора о РСМД, Россия развернёт виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений.

«Сперва США начали разработку и применение ракет средней дальности, назвав их ракетами-мишенями. Затем развернули в Европе пусковые установки, которые позволяют применять ракеты средней дальности. Этим США пренебрегли положениями договора о РСМД. Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они будут произведены и поставлены, а у США такие планы есть, это резко обострит ситуацию. Это будет серьёзной угрозой для нас, мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные действия. Скажу прямо и открыто, чтобы всем было заранее ясно: Россия будет вынуждена создать и разместить такие виды вооружений, которые могут достигать не только территорий, с которых в нашу сторону исходит угроза, но и тех, где принимаются соответствующие решения. Мы реализуем это, как только угрозы станут реальными», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда готова к переговорам по разоружению, «но в закрытую дверь стучать не будет».