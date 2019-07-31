Путин распорядился привлечь Минобороны к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин после доклада главы МЧС дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, со ссылкой на пресс-службу президента пишет «Интерфакс».

Также Путин приказал до особого распоряжения сохранить группировку вооружённых сил в Иркутской области, куда военнослужащих в июле направили для помощи в ликвидации последствий наводнения.

Привлечение сил Минобороны предусмотрено в случае чрезвычайной ситуации федерального характера, как это было в случае с наводнением в Иркутской области, однако из сообщения пресс-службы президента не следует, что в регионах с лесными пожарами объявлена ЧС федерального характера.

Общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным на конец июля, превысила 3 миллиона гектаров. Наиболее сложная ситуация в Иркутской области и Красноярском крае.