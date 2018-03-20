Путин проведёт «Прямую линию» после инаугурации

Президент Владимир Путин проведёт очередную «Прямую линию» после инаугурации, со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова пишут «Известия».

Точная дата инаугурации пока неизвестна. Церемония должна состояться не ранее чем через 30 дней после того, как Центральная избирательная комиссия объявит официальные итоги выборов.

По данным ЦИК, по итогам обработки 99,94% бюллетеней с выборов 18 марта Путин набрал 76,68% голосов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов, на третьем — представитель ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

Накануне РБК сообщал, что в администрации президента остались довольны итогами выборов.

«Самое главное — что кампания прошла качественно, без серьёзных нарушений», — рассказал один из собеседников издания.

Второй отметил, что главным параметром считали число голосов, поданных за Путина в абсолютном выражении. Хорошим считался вариант, при котором действующий президент набрал бы не меньше голосов, чем на предыдущих выборах в 2012 году, когда за него проголосовали 45,6 миллиона человек. Источник РБК отметил, что идеальным в Кремле назвали получение Путиным рекордного в современной истории России числа голосов. Хорошей явкой в Кремле сочли показатель 63–64%, а очень хорошей — от 65% и выше. Явка в воскресенье составила 67,47%.