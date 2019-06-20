Путин прокомментировал вопрос о «банде патриотов из "Единой России"»

Во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на смс-вопрос о том, куда страну ведёт «банда патриотов из "Единой России"».

«Не буду называть бандой людей, которые были у власти в девяностые, однако за тот период у нас развалилась соцсфера. Когда кто-то принимает непопулярные, но нужные решения — это зрелые люди. В 1990-е мы чуть не потеряли оборонку, армия была на грани развала. Не все из тех, кто работал тогда, за это ответственны. Но и такие есть», — заметил Путин.

По его мнению, правящая партия взяла на себя ответственность за ситуацию в стране и работает над её улучшением.