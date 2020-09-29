Путин продлил на месяц выплаты медикам за работу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин предложил продлить до конца октября действующий порядок выплат медицинским работникам за работу с пациентами с коронавирусом, пишет РИА Новости.

В дальнейшем выплаты планируется устанавливать в зависимости от фактически отработанного времени. Предложение изменить принцип выплат озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня врачи получают 80 тысяч рублей, средний медперсонал — 50 тысяч, младший — 25 тысяч. Эти выплаты могут быть сохранены, но они должны выплачиваться за фактически отработанное время или смену. Это означает, что если в течение месяца врач получал 80 тысяч, а количество смен составляет примерно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. И исходя из такой стоимости смены и фактически отработанных смен должна производиться оплата», — сказала Голикова на совещании президента с правительством.

Президент ответил, что на ближайший месяц схему выплат менять не стоит.

«Выплаты в рамках тех правил, которые были установлены и действовали до сих пор, заканчиваются уже послезавтра. Поэтому наверняка и на местах, и в центре — в Москве — нужно к этому подготовиться. Поэтому предлагаю действующий порядок на ближайший месяц — на октябрь — сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как вы и согласовали это с представителями профессионального сообщества», — заявил Путин.

Ранее, в субботу, прошла организованная профсоюзом медиков «Действие» всероссийская акция протеста врачей «Заплатите за COVID». Пикеты медиков состоялись в Пензе, Астрахани и Санкт-Петербурге, согласованные акции прошли также во Владимире и Глазове. Врачи требовали выплат за работу с коронавирусными пациентами.