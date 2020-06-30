Путин призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин выступил 30 июня с обращением к россиянам, призвав граждан прийти на голосование по поправкам в Конституцию. Полный текст обращения главы государства публикует ТАСС.

Путин заявил, что «мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы, а за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу».

«Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании», — сказал Путин.

Он добавил, что поправки в Конституцию «закрепляют эти ценности и принципы». Путин подчеркнул, что «все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке». О поправке, которая позволит ему участвовать в выборах в 2024 и 2036 году, Путин не упомянул.