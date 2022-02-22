Путин признал независимость ДНР и ЛНР 

Президент России Владимир Путин 21 февраля созвал внеочередное заседание Совета Безопасности, на котором признал независимость ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов президент подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с главами республик. Кроме того, Путин распорядился направить в Донбасс российские вооружённые силы для поддержания мира в республиках.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что данный шаг можно трактовать как нарушение суверенитета Украины и отказ России от своих обязательств в рамках Минских соглашений. МИД Германии призвал Россию отменить своё решение, а министр финансов страны Кристиан Линднер заявил, что этот шаг может привести к изоляции России «в ущерб русскому народу», сообщает Lenta.ru.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, мировое сообщество должно сконцентрироваться сейчас на решении вопроса о том, как избежать войны в Донбассе и заставить Украину прекратить там обстрелы и провокации.

«Сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска», — передаёт слова российского дипломата ТАСС.

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки более 60 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истёкшие сутки 21 февраля 2022 года со стороны вооружённых сил Украины зафиксировано 65 нарушений режима прекращения огня с использованием тяжёлого вооружения», — говорится в сообщении.

Украинское министерство иностранных дел выступило с утверждением, согласно которому Россия нарушила международное право и суверенитет Украины, решив признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.