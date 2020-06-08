Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг

Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю Министерства иностранных дел Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла, пишет «Интерфакс».

О решении говорится в указе президента Владимира Путина от 8 июня «О присвоении дипломатических рангов». Помимо Захаровой, новых рангов удостоились посол России в Монголии Искандер Азизов, директор генерального департамента МИДа Сергей Бутин, посол по особым поручениям Сергей Губарев, посол России в Республике Куба Андрей Гуськов и посол России в Йеменской Республике Владимир Дедушкин.

Ранее телеканал RT сообщал, что Владимир Путин наградил Марию Захарову орденом Почёта «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Захарова занимает пост официального представителя МИД России с 2015 года, в 2017 году ей был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.