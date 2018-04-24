Путин присвоил главному тренеру «Уралочки-НТМК» Николаю Карполю звание Героя Труда

Главному тренеру женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Николаю Карполю присвоено звание Героя Труда РФ. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин. С получением высокого звания Карполя поздравил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

«Николай Карполь — легенда спорта, самый успешный и титулованный тренер в истории советского и российского волейбола, дважды был признан лучшим тренером мира. Тагильчане считают Николая Карполя своим земляком, всегда активно следили за успехами “Уралочки”, поддерживали и гордились её многочисленными победами. И в этом заслуга выдающегося тренера», — говорится на официальном сайте города.

Николай Карполь родился 1 мая 1938 года. Он является заслуженным тренером и СССР, и РФ. Под руководством Карполя женская сборная СССР дважды побеждала на Олимпийских играх, выигрывала чемпионат мира и трижды чемпионат Европы. Сборная СНГ вместе с Карполем завоевала серебро на Олимпиаде-1992. Сборная России получила два серебра Олимпийских игр, четырежды выигрывала чемпионат Европы и трижды турнир Гран-при.

С 1969 года Карполь работает главным тренером женской волейбольной команды «Уралочка». С «Уралочкой» он 11 раз побеждал в чемпионате СССР и 14 раз — в чемпионате России, восемь раз команда выигрывала Кубок европейских чемпионов, трижды — Кубок СССР. В минувшие выходные свердловская команда выиграла бронзу чемпионата России и завоевала право выступить в Лиге чемпионов.

За успехи в работе Карполь награждён орденами «Дружбы народов», «Трудового Красного Знамени» и «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, дважды удостоен премии «Спортивный Оскар» в номинации «Лучший тренер по волейболу среди женских команд». Он также является почётным гражданином Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Свердловской области.