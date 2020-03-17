Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Герой труда Российской Федерации» Аркадию Ротенбергу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Ротенберг получил звание за «особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». Помимо него, орден получил монтажник филиала «Мостотреста» Николай Зайков. Указ был подписан накануне, 16 марта.

Крымский мост (Керченский мост) был запущен в несколько этапов: в 2018 году заработал автомобильный мост, в 2019-м — железнодорожный мост для пассажирских поездов. На июнь 2020 года запланирован запуск грузовых железнодорожных перевозок.

Строительство моста как субподрядчик вела компания миллиардера Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Контракт фирмы на строительство моста составил 138,8 млрд рублей (с учётом НДС), а общая стоимость проекта достигла 227 млрд рублей.