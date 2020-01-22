Путин предостерёг от экспериментов с формой правления в России

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью заявил об опасности экспериментов с формой правления, сообщает «Россия 24».
Глава государства отметил, что в России — с учётом её особенностей — должна быть крепкая президентская власть. В то же время Путин высказал мнение, что «теоретически возможно» превращение России в парламентскую республику, однако президент тут же назвал такой переход нецелесообразным.
«Для того чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют, а у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком», — сказал Путин, приведя в пример ЛДПР и Владимира Жириновского.
Он также напомнил, что парламентская форма правления нередко даёт сбои и некоторые страны, даже такие, где давно существуют устойчивые партии, по полгода не могут сформировать правительство.
«Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода. Катастрофа. Поверьте мне, это невозможно, это колоссальный ущерб государству», — отметил Путин.