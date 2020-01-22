Путин предостерёг от экспериментов с формой правления в России

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью заявил об опасности экспериментов с формой правления, сообщает «Россия 24».

Глава государства отметил, что в России — с учётом её особенностей — должна быть крепкая президентская власть. В то же время Путин высказал мнение, что «теоретически возможно» превращение России в парламентскую республику, однако президент тут же назвал такой переход нецелесообразным.

«Для того чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют, а у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком», — сказал Путин, приведя в пример ЛДПР и Владимира Жириновского.

Он также напомнил, что парламентская форма правления нередко даёт сбои и некоторые страны, даже такие, где давно существуют устойчивые партии, по полгода не могут сформировать правительство.