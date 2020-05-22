Путин предложил обязать школы прививать детям патриотизм и уважение к героям Отечества

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому образовательную программу школ предлагается дополнить обязательным патриотическим воспитанием, передаёт «Дождь». Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Законопроект предполагает внесение изменений в федеральный закон «Об образовании». Согласно проекту, в определение воспитания детей добавят «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям народа». Такая же формулировка воспитанию даётся в поправках в Конституцию, предложенных Путиным, отмечает «Медиазона».

Воспитание, в том числе патриотическое, могут сделать составной частью образовательных программ, это предполагает появление в школах «рабочей программы воспитания» и «календарного плана воспитательной работы».

В проекте отмечается, что в разработке программ смогут принять участие сами ученики и их родители. Принятие поправки будет способствовать «всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию» школьников, а также «воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности», говорится в документе.