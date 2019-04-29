Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинское гражданство Саакашвили

Президент России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт бывшему президенту Грузии и губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, пишет ТАСС.

«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — сказал глава российского государства.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР. Действия российского президента раскритиковал действующий президент Украины Пётр Порошенко, назвавший их подготовкой к вторжению. Позже указ Путина прокомментировал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" — в Ростове или Магадане. Отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов», — написал Зеленский в Facebook.

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, когда был назначен губернатором Одесской области. В 2017-м президент Украины Пётр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства, пока тот был в Польше. Саакашвили с помощью соратников прорвался через польско-украинскую границу и организовал на Украине акции протеста. В 2018 году его депортировали.