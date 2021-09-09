Путин посмертно присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему накануне главе МЧС Евгению Зиничеву, сообщается на сайте Кремля.

Зиничеву присвоили звание за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Напомним, глава МЧС погиб под Норильском в Красноярском крае. По официальным данным, Зиничев погиб при исполнении служебного долга, находясь «на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций». В МЧС сообщили, что он пытался спасти режиссёра Александра Мельника, но ударился головой о каменный выступ.

Владимир Путин, у которого Зиничев работал охранником и адъютантом, назвал его гибель «невосполнимой личной утратой».

«Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщали, что Зиничев и Мельник погибли на водопаде Китабо-Орон в Путоранском заповеднике, куда они прилетели на вертолёте. По данным изданий, там они выбирали место для съёмок документального фильма.