Экономика

Путин поручил уменьшить себестоимость продукции Роскосмоса без ущерба для качества

06.09.2019 22:05
Путин поручил уменьшить себестоимость продукции Роскосмоса без ущерба для качества

На совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома «Восточный» президент России Владимир Путин поручил оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса. Глава государства подчеркнул, что её качество и надёжность при этом пострадать не должны.

«Хочу отметить следующее: при создании техники необходимо ориентироваться на обеспечение ее конкурентоспособности как по техническим характеристикам, так и по цене. Причём, это требование касается не только ракетных комплексов», — заявил президент.

Как сообщает «Интерфакс», он попросил обратить особое внимание на снижение себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса, и проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и самих пусков, при этом «обеспечив абсолютное качество и абсолютную надежность».

«Это приоритет номер один для всей нашей космической отрасли», — подчеркнул Путин.

Фото: 
Новая газета
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