Общество
Политика

Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

28.09.2021 10:39
Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

Президент Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ, Рособрнадзору и региональным властям сократить в школах число проверочных и контрольных работ. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета на сайте Кремля.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», — говорится в документе.

Путин поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по обновлению системы 

«Правительству РФ организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования», — написано в поручениях.

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