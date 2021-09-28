Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

Президент Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ, Рособрнадзору и региональным властям сократить в школах число проверочных и контрольных работ. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета на сайте Кремля.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», — говорится в документе.

Путин поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по обновлению системы