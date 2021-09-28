Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах

Президент Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ, Рособрнадзору и региональным властям сократить в школах число проверочных и контрольных работ. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета на сайте Кремля.
«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», — говорится в документе.
Путин поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по обновлению системы
«Правительству РФ организовать работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования», — написано в поручениях.