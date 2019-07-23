Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве свалки в Шиесе

Президент Владимир Путин поручил губернатору Архангельской области Игорю Орлову и мэру Москвы Сергею Собянину учесть мнение жителей региона по вопросу строительства мусорного полигона на станции Шиес, сообщается на сайте Кремля. О выполнении поручения чиновникам нужно отчитаться 1 сентября.

Напомним, протесты из-за строительства свалки в Архангельской области проходят с осени 2018 года. Туда планируют свозить мусор из Москвы и Московской области. В мае акции протеста усилились — активисты разбили палаточный лагерь у строительной площадки, что привело к столкновениям с охранниками. С мая строительство полигона официально заморожено.