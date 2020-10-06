Путин поручил создать общероссийский Фонд защиты детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Фонда защиты детей, пишет «Российская газета». Законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей"», — говорится в документе.

Отмечается, что фонд создаётся для объединения усилий государства и общества для защиты детей, а также обеспечения подходящих условий для их воспитания и развития. С 2020 года правительство должно выделять субсидии фонду и гарантировать финансовое обеспечение мероприятий, его учредителем выступит Министерство просвещения РФ.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова отметила негативную тенденцию роста количества преступлений против детей и призвала усилить меры для их предотвращения — по её словам, с 2017 по 2019 год число преступлений в отношении несовершеннолетних увеличилось на 8,6%.