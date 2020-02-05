Путин поручил лишать лицензий аптеки, завышающие цены на маски и противовирусные препараты в связи с эпидемией коронавируса

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства, прошедшего 5 февраля, заявил, что необходимо лишать лицензий аптеки, завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты на волне борьбы с коронавирусом.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз», — цитирует ТАСС слова главы государства.

По мнению президента, если в связи с этим придётся закрыть несколько аптечных организаций, это никоим образом не скажется на обеспеченности россиян лекарствами.