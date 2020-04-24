Путин подписал закон, устанавливающий 3 сентября Днём окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днём окончания Второй мировой войны, пишет «Интерфакс». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Поправки вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», его статья 1 дополняется абзацем: «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Ранее это изменение было принято Госдумой и одобрено Советом Федерации. В соответствии с поправками из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата 2 сентября, когда отмечался День окончания Второй мировой войны.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года, он зафиксировал выполнение соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части передачи под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов. В 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником — Днём Победы над Японией, однако уже в 1947 году этот день стал рабочим и постепенно забылся как праздник.

Стоит отметить, что 3 сентября в России также является Днём солидарности в борьбе с терроризмом — эта памятная дата связана с терактом в Беслане 1–3 сентября 2004 года.