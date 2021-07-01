Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную пьяную езду

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий и конкретизирующий санкции для водителей, которые повторно привлекаются к уголовной ответственности за езду в нетрезвом состоянии, пишет «Интерфакс». Изменения вносятся в существующую статью 264.1 Уголовного кодекса.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, если водитель имеет судимость за пьяное ДТП с серьёзными последствиями — тяжким вредом здоровью или смертью — и вновь сел за руль нетрезвым, максимальная планка наказания поднимается с двух до трёх лет лишения свободы.

Кроме того, предусматривается штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого за период от двух до трёх лет. Среди санкций также перечислены ограничение свободы и принудительные работы (до трёх лет). При этом вместе с любым наказанием суду предлагается дополнительно дать возможность запретить осуждённому садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

В действующей редакции статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду как для водителей, привлечённых к административной ответственности, так и для осуждённых по соответствующим уголовным статьям (с запретом садиться за руль до трёх лет). В новой редакции санкции из старой статьи сохраняются для повторной «административки», ужесточается наказание для судимых по уголовному закону водителей.

В пояснительной записке к документу правительство отмечало, что количество уголовных дел о езде в нетрезвом виде остаётся стабильно высоким, фиксируется значительное число повторных преступлений среди водителей, уже имеющих аналогичную судимость: каждый пятый осуждённый за повторное пьяное вождение вновь и вновь садится за руль.

«В целом за 2020 год доля лиц, совершающих повторные преступления по статье 264.1 УК, составила 20% (2018 год — 10%, 2019 — 15%) от общего числа привлечённых к ответственности по данной статье», — отмечается в записке.

При этом в некоторых регионах России этот показатель выше: например, в Удмуртии это почти каждый второй (49%) осуждённый по указанной статье, в Мурманской области — почти каждый третий (30%), а в Волгоградской области — каждый четвёртый (25%).