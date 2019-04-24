Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, пишет РИА Новости.

Изменения вносятся в ч. 2, 4 и 6 ст. 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Согласно закону, теперь водитель, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадали люди, будет наказываться как пьяный — лишением свободы на срок до четырёх лет, а если в аварии погиб человек, то сбежавший с места аварии водитель будет наказан лишением свободы на срок от двух до семи лет, в случае гибели двух человек и более — от четырёх до девяти лет.

Ранее скрывшийся с места аварии водитель мог быть лишён права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет или получить административный арест на срок до 15 суток.

В России за прошедший год произошло 168 тысяч автомобильных аварий в которых пострадали люди, при этом темпы снижения аварийности замедлились до 0,8%. Для сравнения: в 2017 году эта цифра составляла 2,5%, в 2016-м — 5,6%. 7 февраля ГИБДД заявила, что число аварий, произошедших по вине пьяных водителей, достигло в 2018 году 16,5 тысячи, что на 1,2% больше, чем годом ранее.