Путин подписал закон об удалении порочащей честь информации без решения суда

Президент России подписал закон, по которому на основании заявления гражданина и решения прокуратуры сайт должен будет удалить порочащую информацию, иначе страницу может заблокировать Роскомнадзор, сообщается на сайте обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, пострадавший должен написать заявление и подтвердить документами, что опубликованная информация «порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления». Прокуратура будет проверять заявление и факты 10 дней, а затем выдаст заключение.

Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверит обоснованность решения региональной прокуратуры, а в случае подтверждения — передаст данные в Роскомнадзор с требованием удалить информацию.

Контролировать удаление будет Роскомнадзор. В противном случае ведомство может «ограничить доступ к информационным ресурсам».