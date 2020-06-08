Путин подписал закон о создании регистра сведений о россиянах

Президент России Владимир Путин подписал закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее его одобрили Госдума и Совет Федерации.

По мнению правительства, которое внесло этот закон в Госдуму, создание общей базы данных сократит сроки оказания госуслуг, повысит эффективность государственной политики и упростит обмен информацией между ведомствами. В регистре будут хранить сведения о каждом физическом лице и идентификаторы — совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе.

Оператором регистра будет выступать Федеральная налоговая служба, которую обяжут обеспечить защиту всех имеющихся данных. Федеральные органы исполнительной власти будут направлять туда новую, не учтённую ранее информацию. Информационная база должна заработать в России с 1 января 2023 года.

Представители всех партий кроме «Единой России» критикуют закон за поспешность принятия и сомнительную безопасность данных.