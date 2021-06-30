Путин подписал закон о сохранении неприкосновенного минимального дохода россиян с долгами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который делает неприкосновенным минимальный доход должника и находящихся на его иждивении лиц, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, теперь зарплата и прочие доходы должника, которые равны прожиточному минимуму, включаются в список имущества, которое не может быть взыскано. Речь идёт о сумме в 12702 рубля. Однако если в регионе этот показатель превышает общефедеральный, то в расчёт берётся именно он.

Стоит отметить, что закон не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причинённого здоровью вреда, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причинённого преступлением.