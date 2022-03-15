Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единых правил проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает проведение дистанционного голосования на выборах и референдумах по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Также ЦИК определяет сроки голосования и на какой платформе оно будет совершаться. Зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании можно будет через специальный интернет-портал.

После того как избиратель отдал свой голос, повторно проголосовать он не сможет. Также, получив доступ к электронному голосованию, голосующий не получит бюллетень на избирательном участке.

С 1 января 2023 года вопросами подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления будет заниматься территориальная комиссия, при этом по её решению эти обязательства могут возлагаться и на муниципальную избирательную комиссию.

Также законом предусматривается изменение порядка назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Одно и то же лицо может быть назначено членом комиссии только в одну комиссию и только одним кандидатом, одним избирательным объединением.

Кроме того, расширен перечень лиц, которые не имеют права быть избранными в течение определённого срока, в частности речь идёт об осуждённых за совершение преступлений экстремистской направленности, а также об осуждённых за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не могут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.