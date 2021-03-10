Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в СИЗО и колониях

Президент России Владимир Путин подписал закон об отключении связи в тюрьмах, документ опубликован на сайте с нормативно-правовыми актами. Ранее его приняла Госдума (17 февраля) и одобрил Совет Федерации (3 марта).

Согласно законопроекту, руководители региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут блокировать абонентские номера, которые, по их мнению, незаконно используются на территории колоний и СИЗО. Операторов обязуют ограничивать связь после письменного решения представителя ведомства.

Авторы законопроекта — депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Павел Крашенников и Василий Пискарёв — объясняют идею тем, что заключённые используют телефоны для мошенничества, давления на свидетелей и координации участников преступных групп на свободе. В пояснительной записке говорится, что ежегодно в учреждениях ФСИН изымают более пяти тысяч мобильных телефонов.

В сентябре 2020 года «Сбер» сообщал, что в тюрьмах находится почти половина всех мошеннических колл-центров, а суммарный доход мошенников составляет более 75 миллионов рублей в месяц. Российская секция Международной полицейской ассоциации оценила общий ущерб от мошеннических звонков из учреждений ФСИН в 1,8 миллиарда рублей.

В начале 2021 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что на цифровую трансформацию российских тюрем и колоний выделят 25 миллиардов рублей; три миллиарда намерены потратить на прекращение работы подпольных колл-центров.

СМИ неоднократно выпускали расследования о подпольных колл-центрах. По данным издания Insider, ФСБ и другие спецслужбы в курсе деятельности форумов, где продаются базы персональных данных россиян, и иногда проводят разовые задержания пользователей, не принимая глобальных мер.