Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместителю председателя Совета безопасности России (должность занимает экс-премьер Дмитрий Медведев) и его супруге или супругу будут выдавать дипломатические паспорта, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу в день его подписания.

Кроме того, в перечень обладателей дипломатических паспортов могут включаться «иные лица по решению президента РФ на основании мотивированных ходатайств федеральных органов государственной власти».

В январе 2020 года правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку, тогда же был утвержден пост зампреда Совбеза, на который назначили бывшего премьера.

Дипломатический паспорт даёт право на облегчённый и безвизовый въезд в ряд стран, в том числе в некоторые государства Шенгенского соглашения. Его владелец наделяется дипломатической неприкосновенностью — в частности, он освобождается от таможенного контроля и досмотра багажа, получает иммунитет от привлечения к ответственности и защиту от внеплановых проверок и посещений силовиками своей зарубежной резиденции.