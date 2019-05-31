Путин подписал указ о присвоении имён более чем 40 российским аэропортам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 российским аэропортам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, пишет ТАСС.

В частности, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово — учёного Михаила Ломоносова, Шереметьево — поэта Александра Пушкина. Екатеринбургскому аэропорту Кольцово присвоено имя Акинфия Демидова. Всего имена выдающихся россиян включили в названия 47 аэропортов.

Напомним, конкурс на название аэропортов «Великие имена России» проводился с октября по декабрь 2018 года. Его организаторами были Общественная палата, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

На первых этапах голосования участники могли предлагать своих кандидатов. Некоторые имена, которые лидировали, не вошли в финальный список — в частности, музыкантов Егора Летова (Омск), Ильи Лагутенко (Владивосток), Сергея Шнурова (Санкт-Петербург).