Путин подписал указ о повышении зарплат госслужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы некоторым категориям государственных служащих, документ размещён на официальном портале правовой информации. Указ был подписан Путиным накануне, 19 сентября.

Повышение на 4,3% коснётся дипломатических работников и других сотрудников министерства иностранных дел, а также федеральных гражданских госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами. Последнее повышение окладов госслужащих состоялось в январе 2018 года — тогда зарплаты выросли на 4%. По данным Росстата, средний оклад федеральных госслужащих составляет 126 тысяч рублей, это в три раза выше средней зарплаты россиян по итогам 2018 года.