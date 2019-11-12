Путин поддержал идею праздновать свержение татаро-монгольского ига

В России на федеральном уровне начнут праздновать день окончания Великого стояния на реке Угре, которое считается моментом обретения независимости Российского государства со столицей в Москве, пишет ТАСС.

Река протекает по территории Смоленской и Калужской областей, где уже отмечают окончание Великого стояния в качестве регионального праздника.

«В вопросе увековечивания исторического события с нами солидарно абсолютное большинство жителей нашей страны. Нас поддерживают федеральные министерства, фракции в Госдуме, Российская академия наук… И главное, нас поддержал в этой нашей инициативе президент страны Владимир Владимирович Путин», — заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Законопроект о праздновании дня свержения монголо-татарского ига, который уже внесли в Госдуму, поддерживает правительство. Против выступают только власти Республики Татарстан: они считают, что праздник поссорит русских и татар. Артамонов в ответ на это поясняет, что великий князь Иван III воевал не с татарами, «как иногда об этом говорят люди, поверхностно знакомые с историей зарождения и становления Российского государства», а с многонациональной империей Большой Орды.

«Уже давно не используют название "татаро-монгольское иго", так как оно исторически некорректно», — уточнил он.

Великое стояние на реке Угре произошло в XV веке. Войска хана Большой Орды Ахмата и московского князя Ивана III встретились в 1480 году. До решающей битвы дело не дошло, силы вернулись в столицы. Современники решили, что это чудо, и назвали Угру «поясом Богородицы». Общероссийский праздник предлагают назначить на 11 ноября — после Дня народного единства, когда вспоминают освобождение Москвы от поляков.