Путин открыл парк имени Гагарина в Саратове. На карантин для участников мероприятия потратили 8,5 млн рублей

Саратовские власти потратили 8,5 млн рублей на организацию двухнедельного карантина для тех, кто планировал встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время его приезда в регион 12 апреля на открытие парка имени Юрия Гагарина, со ссылкой на размещённый в конце марта на сайте госзакупок тендер управления делами правительства Саратовской области пишет «Русская служба Би-би-си».

Согласно тендеру, лица, которые были задействованы в подготовке и проведении мероприятий с участием Путина на месте приземления Юрия Гагарина, прошли карантин в санатории «Нива» в городе Маркс. Они жили в одноместных номерах, получали трёхразовое питание и медицинское обслуживание. Санаторий, принадлежащий «Газпром трансгаз Саратов», на это время закрыли для отдыхающих.

Судя по опубликованным Кремлём фотографиям, на открытии мемориально-образовательного комплекса на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области 12 апреля (в день 60-летия первого полёта человека в космос) присутствовали Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат Госдумы Валентина Терешкова, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, лётчики-космонавты, федеральные журналисты и волонтёры.

BBC отмечает, что аналогичный карантин организовывали в ноябре 2020 года нижегородские власти к визиту президента в Саров, где Путин и встречавшие его лица общались без масок и пожимали друг другу руки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснял, что «эпидемиологическая безопасность» Путина «соответствующим образом обеспечивается», но конкретные меры не назвал.

В целом за год пандемии управление делами президента потратило миллиарды рублей на то, чтобы обеспечить карантин контактирующим с Владимиром Путиным людям, указывает «Русская служба Би-би-си».

Ранее, 23 марта, Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Процедура проходила без лишних глаз. При этом неизвестно, каким именно препаратом вакцинировался президент.

21 апреля Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Кремль ввёл квоты по количеству журналистов, которые смогут присутствовать на послании, а также обязал каждого журналиста предварительно предоставить два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус с разницей в три дня.