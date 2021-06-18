Путин отклонил закон об ответственности за цитирование в СМИ

Президент Владимир Путин отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование противоправных и ложных материалов других СМИ, если главных редакторов этих изданий нельзя установить и привлечь к ответственности. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте нижней палаты парламента.

«Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям закона — в частности, к частям, где идёт речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть. И уже этот закон будет дорабатываться осенью», — рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, законопроект был внесён в Госдуму в июне прошлого года. Его авторами выступили депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Евгений Ревенко. В мае 2021 года он прошёл третье чтение, а уже 2 июня его одобрил Совет Федерации.

Отметим, по действующему законодательству главред, редакция и журналист не несут ответственности за распространение противоправных, ложных или порочащих сведений, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространённых другим средством массовой информации... которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение».