Путин определил полномочия Медведева на посту зампредседателя Совбеза

Президент России Владимир Путин определил полномочия бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности РФ. Соответствующий указ 8 марта был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Медведев должен будет информировать президента по вопросам нацбезопасности, а также согласовывать ежегодный доклад совета о состоянии национальной безопасности и разъяснять его решения. Помимо этого, зампред Совбеза будет принимать участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России и контролировать исполнение указаний главы государства.